Miguel Moura foi um dos protagonistas da primeira edição de "All Together Now", programa de talentos da TVI apresentado por Cristina Ferreira. No palco da Altice Arena, em Lisboa, o jovem cantou o tema "Para os Braços da Minha Mãe", de Pedro Abrunhosa, e conquistou os jurados.

Esta quarta-feira, dia 22 de setembro, o cantor revelou um novo single. A canção foi apresentada no programa "Dois às 10", apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

"Amor Maior" já se encontra disponível no Spotify.

Este sábado, dia 25 de setembro, Miguel Moura atua no festival Santa Casa Alfama, em Lisboa. "Quem me segue já há algum tempo, sabe que o ano passado estive pela primeira vez no Santa Casa Alfama,, mas este ano todos sabem que vai ser muito importante pra mim. Não só vou estar novamente no festival, como vou estar, desta vez, no palco principal. E mais, com o propósito de homenagear o nosso querido e Grande Carlos do Carmo", frisou.