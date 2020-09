Mika homenageou Beirute com um concerto virtual no passado sábado, dia 19 de setembro. O cantor, que nasceu na capital do Líbano mas que vive em Inglaterra desde os nove anos, convidou várias estrelas para o espetáculo online.

"I Love Beirut", que foi transmitido no Youtube, contou com a participação de Kylie Minogue, Rufus Wainwright e de vários artistas libaneses, como o poeta Etel Adnan e o grupo Mashrou 'Leila. Laura Paisini também participou na emissão especial, interpretando "Tra te e il mare" a partir do Coliseu de Roma.

Já a atriz e produtora mexicana Salma Hayek entrou no concerto a partir de casa para ler um excerto do poema "On Beauty", de Khalil Gibran

A produção do concerto surpreendeu e tem sido elogiada pela imprensa internacional. "'I Love Beirut' é um tributo emocionante a uma cidade resiliente que recuperou dos destroços", escreve o The National.

Durante a atuação, Mika relembrou a sua ligação à cidade e frisou que "a beleza e a força" de Beirute sempre "o embalaram". "Linda Beirute, não estás sozinha", rematou.

Veja alguns dos vídeos do concerto:

No dia 4 de agosto, uma série de explosões de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, que havia ficado sem vigilância por seis anos no porto de Beirute, causou a morte de 182 pessoas e ferimentos a mais de 6.000, além de devastar completamente alguns bairros da capital libanesa.

O Presidente libanês, Michael Aoun, avaliou em 15.000 milhões de dólares os prejuízos causados pela deflagração do composto químico, que costuma ser usado como fertilizante.