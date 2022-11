A pouco mais de um mês da edição de 2022, a Comic Con Portugal continua a revelar novidades. Esta quinta-feira, dia 3 de novembro, a organização confirmou a presença de Mike Grell no evento de cultura pop.

O artista vai estar presente nos quatro dias do evento (de 8 a 11 de dezembro) e completa o grupo de artistas de Banda Desenhada do evento.

Vencedor do Eisner Award, Mike Grell entrou no mundo da Banda Desenhada nos anos 1970. Depois de trabalhar com várias histórias de super-heróis da DC Comics, como "Green Arrow" e "Green Lantern", o artista criou a sua personagem Jon Sable.

O evento contará também com outras caras conhecidas na área da Banda Desenhada: Wes Craig, co-criador de “Deadly Class” (obra esta que já foi adaptada para formato série de televisão), “The Gravediggers Union” e “Kaya”; e Gene Ha, o artista que dará vida à próxima história “Wonder Woman: The Amazons Vol.2”, “Top 10” e “MAE”.

Na área da Literatura, o português Rafael Loureiro marcará presença para falar do seu livro “Memórias de Um Vampiro” e “Ascensão de Arcana”.

Na área Cosplay, todos os cosplayers terão a oportunidade de se inscreverem em dois concursos com vários prémios, entre eles uma viagem à Comic-Con San Diego e uma viagem ao Mónaco ao evento de cosplay Magic International Cosplay Masters, representando Portugal na competição.

Os bilhetes estão disponíveis no site oficial da Comic Con Portugal com modalidade de Bilhete Diário, Bilhete Weekend e Passe Geral.