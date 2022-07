O Ministério Público de Barcelona pediu mais de oito anos de prisão e uma multa de cerca de 24 milhões de euros para a estrela colombiana Shakira, acusada de defraudar 14,5 milhões de euros do Fisco espanhol entre 2012 e 2014.

O documento com a dura sentença foi apresentado esta sexta-feira pelo Ministério Público da província de Barcelona após a cantora, que se declara inocente, ter rejeitado um acordo na quarta-feira e disse que estava disposta a ir a julgamento.

Agora o Tribunal de Barcelona deve decidir se vai abrir um julgamento oral para a artista de 45 anos, que poderia chegar a um acordo com o Ministério Público até o último momento.

No entanto, o desentendimento entre as partes é quase total por enquanto. Na sua carta, o Ministério Público acusa Shakira de ter usado uma "estrutura corporativa" criada anos antes para evitar o pagamento de impostos na Espanha nos anos de 2012, 2013 e 2014, apesar de já residir no país durante mais que os 183 dias por ano, como estipulado por lei.

Por isso, pede para a cantora a pena de mais de oito anos de prisão e o pagamento de uma multa de quase 24 milhões de euros.

A carta chega dois dias após os advogados da cantora anunciarem que rejeitaram um acordo com o Ministério Público e que pretendiam ir a julgamento.

"Com a plena convicção da sua inocência (...) Shakira não aceita acordo" com o Ministério Público e "decide avançar" com o processo, disseram os seus representantes jurídicos em comunicado de Barcelona, onde reside a cantora, que se mostrou confiante de que "a justiça vai provar que ela está certa".

Denunciando "uma total violação dos seus direitos", Shakira afirma que "o Ministério Público tem insistido em recolher o dinheiro ganho nas [suas] digressões internacionais e no 'The Voice'", o programa de televisão americano em que foi juíza, no período em que "ainda não era residente na Espanha".

Shakira não reconhece qualquer dívida

A intérprete de "Waka Waka" e "Hips don't lie" lembrou que pagou 17,2 milhões de euros que o Fisco reivindicou e, por isso, considera que "não há dívida pendente com o Fisco".

A artista sempre afirmou que agiu seguindo critérios e recomendações precisas dos seus assessores.

No entanto, de acordo com a acusação, Shakira morava na Espanha pelo menos desde o ano fiscal de 2012, logo após sua relação com o jogador do FC Barcelona Gerard Piqué se tornar pública, mas manteve a sua residência fiscal nas Bahamas até 2015, considerada um paraíso fiscal.

O casal, que tem dois filhos, anunciou a separação em junho deste ano.

A estrela foi acusada neste caso em junho de 2019 perante um tribunal nos arredores de Barcelona.

Em maio passado, um tribunal de Barcelona rejeitou um recurso interposto por Isabel Mebarak Ripoll, nome completo da artista, que pediu o arquivamento da investigação.

Shakira apareceu nos chamados Pandora Papers, uma extensa investigação de milhões de documentos vazados publicados em 2021 pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que acusou centenas de personalidades de terem recorrido a paraísos fiscais, principalmente para fugir do Fisco.