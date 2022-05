Slam Allen (EUA), A Contra Blues (Espanha), Vítor Bacalhau (Portugal) e Peter Storm & The Blues Society (Portugal) são alguns dos nomes confirmados para o BB Blues Fest, que decorre na Moita de 16 a 19 de junho.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia da Moita, distrito de Setúbal, a 11ª edição do festival representa o regresso ao Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, mas passa também pelo Pátio do Rosário, na noite de abertura (16 de junho, às 21:30), com MaBelle Blues Band (PT), e termina em 19 de junho com o Blues Picnic, no Parque José Afonso, na Baixa da Banheira.

O BB Blues Fest resulta de uma parceria entre a Associação BB Blues Portugal, a Câmara Municipal da Moita e a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e tem trazido ao concelho da Moita os melhores nomes do blues nacional e internacional.

Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline e na bilheteira do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, sendo o passe de dois dias para 17 e 18 de junho no valor de 30 euros e o diário de 20 euros.