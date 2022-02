Carlão atua nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. O artista vai subir ao palco do Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha no dia 13 de fevereiro, às 17h30, e do Convento de S. Francisco, em Coimbra, às 19h00.

Nos dias 13 e 14, Carlão um "concerto com uma energia constante e uma entrega total e desprendida": "Uma excelente oportunidade para os que vivem o amor de forma mais arrojada, o sentirem com muito power e boa energia ao som de temas incontornáveis como 'Os Tais', 'Viver Pra Sempre' ou 'Contigo'".

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou o artista a escolher canções para celebrar a data.

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST DE CARLÃO:

Chico Buarque - Valsinha

Minnie Riperton - Baby, This Love I Have

Marvin Gaye - I Want You

Jamiroquai - Blow Your Mind

Daft Punk - Something About Us

Edgar Froese - The Light Cone

Carlão - Os Tais

Yola Araújo - Quadradinha

Pluto - Algo Teu