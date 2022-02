Os The Black Mamba atuam no próximo dia 12 de fevereiro no Montepio às Vezes o Amor, o festival de música do Dia dos Namorados. A banda vai subir ao palco do Coliseu Porto Ageas.

A primeira parte do concerto ficará a cargo da dupla y.azz x b-mywingz.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou o vocalista da banda, Tatanka, a escolher canções para celebrar a data. Na playlist, o músico destacou temas de Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, The Beatles, Jorge Palma, Elvis Costello, entre outros.

"O Festival Montepio às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções que promete espalhar amor por todo o país. Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível", frisa a promotora.

PLAYLIST DE TATANKA:

D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)

Donny Hathaway - I Love You More Than You'll Ever Know

Johnny "Guitar" Watson - I Want To Ta-Ta You Baby

The Black Mamba - It Ain't You

The Black Mamba - Winter Ghost

Elvis Costello - She

Steel Pulse - Your House

Bob Marley & The Wailers - Is This Love

The Beatles - Here Comes The Sun - Remastered 2009

The Beatles - Michelle - Remastered 2009

Pedro Abrunhosa - Tudo O Que Eu Te Dou

Pedro Abrunhosa - Lua

Rui Veloso - As regras da sensatez

Jorge Palma - Encosta-te a mim

Jorge Palma - Cara de anjo mau - Live

Vinícius - Eu Sei Que Vou Te Amar

Tatanka - Alfaiate

Tatanka - Estrelas