Dos Estados Unidos vêm os The Last Internationale, da Polónia a Warsaw Village Band, mas também vão atuar os portugueses Terra Livre, Vitor Rua & the Metaphysical Angels, Throes + The Shine ou os Zorg.

Na literatura, os convidados são Lídia Jorge, Kalaf Epalanga, e Joana Bértholo.

No espaço dedicado às Artes Plásticas, a organização destaca a realização da 21.ª Bienal de Artes Plásticas, por contar com "uma enorme diversidade e afirmação das diferentes linguagens e tendências artísticas do mundo das artes e que, aberta a todas as obras e disciplinas artísticas, nomeadamente desenho, escultura, fotografia, gravura, pintura e vídeo, registou a participação de mais de uma centena de concorrentes".

Paralelamente, naquele espaço, haverá "uma exposição de pintura de José Santa-Bárbara, cuja atividade se multiplicou por diversas expressões artísticas: pintura, escultura, desenho, gravura, ilustração, medalhística, cerâmica (azulejo), design gráfico e design de equipamento".

De acordo com a organização, na edição deste ano serão introduzidas medidas para uma significativa redução do plástico, substituindo a utilização de pratos, taças e talheres por materiais biodegradáveis com base vegetal e aumentando a oferta disponível de canecas e copos reutilizáveis.

Para criar mais sombras e tornar o espaço mais agradável, foram plantadas mais de 350 árvores e mais de 500 arbustos nos últimos anos.