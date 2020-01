A mãe de Céline Dion, Therese Dion, morreu na passada sexta-feira, 17 de janeiro, aos 92 anos. No dia da morte da sua mãe, a artista tinha um concerto em Miami, nos Estados Unidos, que não cancelou.

No espetáculo, a artista recordou a sua mãe, dedicando-lhe o concerto. Nas redes sociais, Céline Dion partilhou ainda um vídeo onde canta uma versão de "Somewhere Over the Rainbow", dedicada À "Maman Dion".

"O concerto de hoje é dedicado a ti. Vou cantar para ti com todo o meu coração", escreveu Céline Dion.

Veja o vídeo: