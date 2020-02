David Roback, que compunha os Mazzy Star ao lado da vocalista Hope Sandoval, morreu no passado domingo aos 61 anos, anunciou um representante da banda na terça-feira. A causa da morte não foi revelada.

Nascido em Los Angeles, o guitarrista fez parte de bandas locais como os Rain Parade e Opal, inspiradas pelo psicadelismo, durante os anos 1980. mas os seus discos mais populares e influentes foram os que criou enquanto elemento dos Mazzy Star, dupla formada em 1989.

"So Tonight That I Might See" (1993), o segundo álbum da banda, é presença habitual em listas de melhores discos dos anos 1990 e inclui a canção mais popular do grupo, "Fade Into You".

Os Mazzy Star editaram quatro álbuns, todos marcados pelo rock alternativo, dream pop e folk. A última edição da dupla foi o EP "Still", em 2018.

Videoclip de "Fade Into You":