Frederic Riesterer, produtor e um dos autores de "I Gotta Feeling", dos Black Eyed Peas, morreu esta terça-feira, dia 20 de agosto. O DJ francês tinha 58 anos e lutava contra um cancro.

De acordo com a revista Billboard, as causas da morte do artista ainda não são conhecidas.

Ao longo da sua carreira, Frederic Riesterer trabalhou com vários produtores e músicos, como David Guetta ou os Black Eyed Peas.

No Instagram, David Guetta reagiu à morte do colega. "Sinto-me muito sozinho, estou na minha cama a chorar. Ele era a pessoa mais leal que já conheci e isso neste mundo é raro. Estivemos cá sempre um para o outro, na vida e na a música, como numa família, onde confias em alguém sem limites", escreveu o DJ francês.