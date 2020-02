Joseph Shabalala, membro fundador do influente grupo sul-africano Ladysmith Black Mambazo, morreu esta terça-feira, dia 11 de fevereiro, aos 78 anos. De acordo com o South African Times, o músico morreu no hospital.

As causas da morte do artista ainda não foram reveladas.

"O nosso Fundador, o nosso professor e, mais importante, o nosso pai deixou-nos hoje para a sua paz eterna. Celebramos e honramos o seu coração terno e a sua vida extraordinária. Através da música e dos milhões com que contactaste, hás-de viver para sempre", escreveram os membros do grupo no Twitter.

Os Ladysmith Black Mambazo conquistaram cinco Grammys. Durante a sua carreira, o músico trabalhou e colaborou com artistas como Stevie Wonder e Dolly Parton, entre outros.

O grupo participou ainda na banda sonora do filme "Rei Leão 2 - O Reino de Simba".