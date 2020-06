Por isso, adianta o texto, cumprindo um desejo do artista plástico, a obra "L'Arc de Triomphe, Wrapped", em Paris, mantém-se para as datas previstas, de 18 de setembro até 3 de outubro de 2021.

Uma exposição sobre o trabalho e o tempo que Christo e Jeanne-Claude viveram em Paris estará patente este ano, de 1 de julho a 19 de outubro, no Centre Georges Pompidou, na capital francesa.

Christo nasceu a 13 de junho de 1935, em Gabrovo, na Bulgária, de onde saiu em 1957, primeiro para Praga, na Checoslováquia, depois para Viena, na Áustria, e posteriormente para Genebra, na Suíça.

Em 1958, fixou-se em Paris, onde conheceu Jeanne-Claude Denat de Guillebon, que se tornou sua mulher e sócia nas monumentais criações artísticas.

No início da década de 1960, foi cofundador, em Paris, do grupo KWY, com os artistas Lourdes Castro, João Vieira, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, René Bertholo, José Escada e Jan Voss.

Christo viveu em Nova Iorque durante 56 anos.

Desde os primeiros objetos até aos projectos monumentais ao ar livre, Christo e Jeanne-Claude "embrulharam" monumentos em várias partes do mundo.

Entre os seus trabalhos contam-se "Wrapped Coast, Little Bay", em Sydney, na Austrália (1968-69), "Valley Curtain" no Colorado (1970-72), "Running Fence" na Califórnia (1972-76), "Surrounded Islands" em Miami (1980-83), "The Pont Neuf Wrapped" em Paris (1975-85), "The Umbrellas" no Japão e na California (1984-91), "Wrapped Reichstag" em Berlim (1972-95), "The Gates" no Central Park em Nova Iorque (1979-2005), "The Floating Piers" no Laho Iseo em Itália (2014-16) e "The London Mastaba", no lago Serpentine em Londres (2016-18).