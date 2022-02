O cantor madeirense Nuno Perestrelo morreu na segunda-feira, dia 31 de janeiro, aos 40 anos. O Diário de Notícias Madeira avança que o artista estava doente, sem adiantar mais detalhes.

A notícia foi confirmada nas redes sociais pelo Teatro Municipal Baltazar Dias. "A equipa do Teatro Municipal Baltazar Dias vem, publicamente, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento, do jovem cantor Nuno Perestrelo, endereçando as mais sentidas condolências à sua família e amigos", pode ler-se na nota publicada no Facebook.

"Nuno Perestrelo deixa em todos os artistas das diferentes áreas que tiveram o privilégio de o conhecer, uma grande saudade, ficando para sempre na nossa memória, o seu talento e alegria contagiante. O cantor participou na abertura da temporada artística 2020/2021 do Teatro Municipal Baltazar Dias. Um momento que guardaremos para sempre", acrescenta a equipa da sala de espetáculos.