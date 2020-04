Na capital francesa, onde se fixou e viveu grande parte da sua vida, teve ainda como mentor o cravista italiano Ruggero Gerlin, ex-discípulo da pioneira Wanda Landowska.

Na década de 1960, Kenneth Gilbert ousou fazer a edição integral da obra para tecla de François Couperin (Heugel), congregando todas as peças dispersas, a que se seguiu o seu trabalho sobre as 555 sonatas de Domenico Scarlatti, músico da corte portuguesa e da corte espanhola, numa investigação que teve então o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Canada Council.

Numa altura em que a investigação sobre as expressões musicais anteriores ao romantismo, e sobre as especificidades da sua interpretação, dava os primeiros passos, Gilbert arriscou ainda coligir as obras de Jean-Henri d’Anglebert e de Girolamo Frescobaldi.

Foi também um dos primeiros intérpretes a abordar as "Variações Goldberg", de Bach, como uma obra por si mesma e não um conjunto de exercícios, o que ainda acontecia, entre o final dos anos de 1950 e a década seguinte.

A par do trabalho de investigação e recolha, Kenneth Gilbert iniciou a carreira de intérprete, dando o primeiro recital em Londres, em 1968.

O sucesso ficou, porém, definido com as suas gravações em disco, surgidas a partir da década de 1970, publicadas primeiro pela independente Harmonia Mundi e, depois, pela Archiv, 'selo' alemão da Deustche Grammophon, para a música antiga.

Os seus discos de música francesa dos séculos XVII e XVIII, e a sua interpretação das principais obras de Bach para cravo ("Variações Goldberg", "Suites Francesas", "Suites Inglesas", "O Cravo Bem Temperado" e "A Arte da Fuga") obtiveram classificações máximas de revistas especializadas como Gramophone, Diapason, a antiga Monde de La Musique e Clássica.

Gilbert foi, com o britânico Trevor Pinnock e o dinamarquês Lars Ulrik Mortensen, um dos protagonistas da gravação dos concertos para cravo, de Bach, com a orquestra The English Concert, que marcou a abordagem da música concertante do compositor alemão, na década de 1980.

A atividade de Kenneth Gilbert como concertista manteve-se até ao início dos anos 2000. Foi um dos intérpretes das Folles Journées de Nantes e da primeira Festa da Música dedicada a Bach, em 2000, quando se assinalavam os 250 anos da morte do mestre de Leipzig.

Com uma atividade pedagógica constante ao longo da carreira, Kenneth Gilbert foi professor dos conservatórios de Paris e do Quebec, e das Universidade McGill e Laval, no Canadá. Foi também um dos principais mestres do Mozarteum, de Salzburgo.

Entre os seus alunos encontram-se alguns dos cravistas e pianistas mais destacados pela crítica internacional, nos últimos 50 anos, como Scott Ross, Olivier Baumont, Pascal Dubreuil, Emmanuelle Haïm, Sébastien d’Herin, Davitt Moroney, Mario Raskin, Ludger Rémy, Aline Zylberajch e Jos Van Immerseel, além do português Marcos Magalhães, diretor da orquestra Os Músicos do Tejo.

Foi distinguido com o Prémio Calixa-Lavallée, em 1981, feito oficial da Ordem do Canadá, em 1988, e eleito para a Royal Society do seu país. Era membro honorário da Royal Academy of Music, em Londres, e Oficial da Ordem das Artes e das Letras de França.

Gilbert padecia de Alzheimer. A revista Scherzo escreveu no seu obituário: "Levava anos dessa terrível doença que primeiro rouba a memória e depois leva a alma, antes de arrebatar a vida".