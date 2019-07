Miguel Afonso, DJ e produtor português mais conhecido como Squareffekt, morreu na passada semana, aos 42 anos. A notícia foi apenas confirmada na passada sexta-feira, dia 19 de julho, pelo site Rimas e Batidas.

Segundo a publicação, o músico morreu enquanto fazia a surf na Praia Grande, em Sintra, no passado domingo, dia 14 de julhp. As causas da morte ainda não são conhecidas, sabendo-se que o artista entrou em paragem cardiorrespiratória à chegada ao areal. O óbito foi declarado no local.

O DJ e produtor de Almada ficou conhecido ao fazer parte do projeto Bison e Squareffekt.