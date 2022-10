O músico Cormac Roth, o terceiro filho e mais novo do ator Tim Roth, morreu aos 25 anos.

Esta segunda-feira, a sua família anunciou o falecimento após a luta contra um cancro raro.

"No domingo, 16 de outubro, perdemos o nosso belo rapaz Cormac após uma corajosa batalha contra o cancro. Ele morreu pacificamente nos braços da sua família que o amava e adorava. Ele lutou com incrível bravura no ano passado e manteve a sua sagacidade e humor perversos mesmo até ao fim. Ele era uma bola de energia selvagem e elétrica e o seu espírito estava cheio de luz e bondade. Por mais selvagem que fosse, Cormac também era a personificação da bondade. Uma alma gentil que trouxe tanta felicidade e esperança para aqueles à sua volta", destaca o comunicado da família do ator de "Cães Danados", "Pulp Fiction" e do Universo Cinematográfico Marvel.

"A dor vem em ondas, assim como as lágrimas e risos, quando pensamos naquele bonito rapaz ao longo dos 25 anos e 10 meses que o conhecemos. Uma criança irreprimível e alegre e selvagem e maravilhosa. Apenas recentemente um homem. Nós o amamos. Iremos levá-lo connosco onde quer que formos", acrescenta o texto.

Guitarrista, compositor e produtor, numa carreira que a sua família destaca que "estava apenas a começar a florescer", Cormac Roth lançou o álbum "Python" em 2018 e no cinema colaborou na música para o aclamado filme mexicano "Nova Ordem", de Michael Franco, lançado em 2020.

Pai e filho partilharam a passadeira vermelha do filme "A Ilha de Bergman" no Festival de Cannes, a 11 de julho de 2021, quatro meses antes do diagnóstico em novembro de um tumor de células germinativas em fase três, conhecido por Coriocarcinoma.

Cormac Roth partilhou a notícia da sua doença em abril nas redes sociais: "(...) Tenho lutado diariamente, atirando tudo o que posso. Quimioterapia, quimioterapia em doses elevadas, medicamentos, transplantes, transfusões, cirurgias etc. Chama-se coriocarcinoma, é raro e conseguiu ficar muitos passos à minha frente, não importa o que eu lhe atire. Tirou metade da minha audição, 27 quilos de peso, a minha confiança e continuará o seu caminho assassino até que eu consiga detê-lo de alguma forma e matá-lo".

"Mas não tirou a minha vontade de sobreviver ou o meu amor por fazer música. Ainda não me derrubou. Se você ou alguém que você ama é afetado pelo cancro, sinta-se à vontade para entrar em contacto, pois é uma montanha-russa emocional diferente de qualquer outra coisa. Amo-vos a todos, por favor certifiquem-se que fazem as coisas que amam. A vida é curta. É o caos. E nunca sabe quando vai ser connosco", acrescentava.

No seu último vídeo, em agosto, partilhou: "Recordem-se que a vida é curta e que nem sempre se consegue escolher o seu destino e nem sempre se consegue escolher o seu futuro, mas sejam uma força inegável que vive e respira aquela coisa que vocês dizem que amam e são...".

* Notícia atualizada às 19h00 para corrigir o peso perdido por Cormac Roth: 27 quilos e não 60.