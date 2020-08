Justin Townes Earle, filho do músico country Steve Earle, morreu no passado fim de semana, confirmou a sua família nas redes sociais. O cantautor norte-americano, eleito Talento Emergente do Ano pela Americana Music Association em 2009, tinha 38 anos.

As causas da morte não foram divulgadas pela família.

Filho de Steve Earle, o artista começou por tocar em bandas como Distributors, Swindlers e Dukes, grupo do seu pai.

Em 2007, Justin Townes Earle arrancou a sua carreira a solo, lançando o disco "Yuma".