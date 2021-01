Paulo Abreu Lima, autor de "Feira de Castro", musicado por Rui Veloso, do repertório de Mariza, era cooperador da Sociedade Portuguesa de Autores, desde dezembro de 2007.

Abreu Lima escreveu para vários intérpretes, entre os quais Raquel Tavares, os Adiafa e Cuca Roseta, e contou várias participações no Festival RTP da Canção, desde 2001, quando se estreou no certame com "Da Terra à Lua",como autor e intérprete, em parceria com Lura.

Abreu Lima assinou, entre outras canções, "Voar Alto", interpretada por Carla Pires, e "Sem Luar", interpretada por Nuno Norte.

Fez a versão portuguesa de "A Thousand Years", de Sting, que o músico britânico interpretou com Mariza, para o álbum dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Nas redes sociais, Mariza também recordou o autor. "Dançaremos sempre ao som das tuas palavras, nosso contador de sonhos.

Voa alto Paulo e espalha a tua magia como sempre fizeste a todos nós. A toda a Família Abreu Lima o meu carinhoso e Forte abraço", escreveu na sua conta no Instagram.

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) manifestou o seu pesar pela morte do letrista Paulo Abreu Lima. Em comunicado, a SPA refere que o letrista era "beneficiário da cooperativa desde março de 1999 e cooperador desde dezembro de 2007".

As exéquias de Paulo Abreu Lima realizam-se na quarta-feira, na sala dois das Casas Mortuárias de Beja, segundo funerária local. O serviço religioso tem início às 13:30, seguindo-se o funeral para o cemitério de Faro, onde será cremado.

Paulo Abreu Lima nasceu em Angola, em 23 de novembro de 1952.