Riley Gale, vocalista da banda de thrash metal Power Trip, morreu na passada segunda-feira, dia 24 de agosto. O músico norte-americano tinha 34 anos.

Nas redes sociais, a banda confirmou a notícia através de um comunicado assinado pela família do artista. "Caros fãs da Power Trip, é com grande tristeza que anunciamos que o nosso vocalista e irmão Riley Gale morreu na noite passada", pode ler-se na publicação.

"O Riley era um amigo, um irmão, um filho. Uma estrela rock maior do que a vida e um amigo humilde e generoso", sublinha o comunicado.

No texto, a família pede ainda que as homenagens sejam feitas com doações para caridade.