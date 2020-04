O escritor brasileiro Rubem Fonseca, de 94 anos, morreu hoje ao início da tarde, no Rio de Janeiro, disse à Lusa a sua editora em Portugal, a Sextante, do grupo Porto Editora. Rubem Fonseca sofreu um enfarte ao início da tarde, no seu apartamento no Leblon, bairro da zona Sul do Rio de Janeiro. Apesar de ter sido imediatamente transportado para o hospital, os médicos não conseguiram reanimar o escritor, segundo o jornal O Globo.

O escritor era apontado pela crítica como "o maior contista brasileiro da segunda metade do século XX". Rubem Fonseca foi distinguido com o Prémio Camões, em 2003, e com o prémio principal das Correntes d’Escritas, em 2012.

"Um escritor tem que ser obrigatoriamente louco", frisou Rubem Fonseca quando recebeu o prémio das Correntes d’ Escritas, no Casino da Póvoa. Além de ser louco, tem que ser “alfabetizado, mas não precisa de ser muito”, porque, e fazendo uma alusão ao escritor britânico de origem polaca Joseph Conrad, "quem escreve tem que fazer o leitor sentir e ver para poder entender".

Já sobre a inteligência de quem escreve, o autor de “Bufo & Spallanzani” foi perentório ao afirmar que "não é uma característica essencial. Até porque, houve alguém que disse que conheceu "centenas de escritores e só uma pequena parte deles eram inteligentes", contou na sua passagem por Portugal.

Veja o vídeo:

Em 2012, quando esteve em Lisboa para receber a Medalha de Mérito Municipal, afirmou que “mais importante que esta grande honraria é o estar em Portugal”, terra de todos os seus antecessores.

Num curto discurso, nos Paços do Concelho de Lisboa, o autor de “O Cobrador” disse que, juntamente com o irmão, foram os primeiros brasileiros de uma família portuguesa onde, em casa, o quotidiano era marcadamente português.

“Em casa falávamos português, minha mãe só cozinhava comida portuguesa e a biblioteca do meu pai era só de autores portugueses”, disse na ocasião. Foi nesta biblioteca que tomou o primeiro contacto com Luís de Camões, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, entre outros autores, como era Guerra Junqueiro, o favorito de seu pai que o recitava de cor.