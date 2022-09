O Centro Cultural da Malaposta apresenta a "Mostra Outras Pistas", um ciclo de cinco espetáculos de circo contemporâneo integrado na Temporada Cruzada Portugal- França 2022. As apresentações decorrem entre os dias 24 de setembro e 15 de outubro, todos os sábados, às 17h30.

"Em palco estarão dois grupos com acrobatas portugueses radicados em França (Cie O Último Momento – João Paulo Santos -, e Groupe Zède – com Leonardo Ferreira) e três grupos franceses (Corentin Diana e Emma Verbeke, Compagnie 7Bis (de Juan Ignacio Tula) e MPTA – Compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi (de Mathurin Bolze), como uma pequena amostra da excelência do que se faz atualmente nesta área", adianta o Centro Cultural da Malaposta em comunicado.

A "Mostra Outras Pistas" surge da vontade de "trazer espetáculos de circo contemporâneo à zona de Lisboa, sobretudo a uma zona periférica, onde este domínio artístico não costuma ser apresentado": "2022 foi o ano certo para iniciar esta viagem, com o surgimento da oportunidade que os apoios no âmbito da Temporada Portugal-França vieram trazer, um projeto de cooperação entre os dois países, tornando assim possível este desejo".

A programação pode ser consultada no site www.malaposta.pt. Os bilhetes já se encontram à venda.