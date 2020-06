"Estamos muito entusiasmados por trazer os VMAs de 2020 de volta a Nova Iorque, a meca cultural do mundo em que a música e o entretenimento fazem parte do seu ADN”, refere Bruce Gillmer, responsável de Música, Eventos Musicaos, Programação e Eventos da ViacomCBS Media Networks.

"Os VMAs da MTV 2020 serão o primeiro evento do Barclays Center desde que a pandemia do COVID-19 chegou a Nova Iorque", diz Oliver Weisberg, CEO do Barclays Center e do Brooklyn Nets. "Estamos muito entusiasmados por receber novamente esta noite lendária da música e estamos especialmente orgulhosos do impacto que a mesma terá sobre a nossa comunidade do Brooklyn através da criação de empregos locais", acrescenta.

Os produtores do espetáculo e a equipa de gestão do Barclays Center têm estado a trabalhar em colaboração com as autoridades estaduais e locais para implementar as melhores práticas possíveis para todos os envolvidos.

Entre as medidas estão extensos procedimentos de distanciamento social, limitações significativas de capacidade, virtualização de elementos sempre que possível e capacidade limitada ou mesmo nenhuma audiência.

Detalhes e outras decisões a este nível serão divulgadas mais tarde, tendo em consideração as evidências científicas e os dados disponíveis sobre Nova Iorque, refere o comunicado da MTV. "O Barclays Center e a ViacomCBS estão absolutamente empenhados em garantir que o espetáculo não comprometa a saúde e a segurança de nenhuma pessoa envolvida no evento", sublinha o canal.