As autoridades de Santa Fé fizeram um balanço da investigação que está a decorrer sobre as circunstâncias da morte da lenda de cinema Gene Hackman e da sua esposa Betsy Arakawa.

Os corpos foram encontrados na tarde da 26 de fevereiro, após os serviços de emergência terem sido chamados ao local quando os trabalhadores da manutenção não conseguiram ter acesso à vasta propriedade.

Na conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde naquela localidade do estado do Novo México, o xerife Adan Mendoza revelou os resultados disponíveis da investigação para reconstituir os últimos passos do casal.

Betsy Arakawa, uma pianista clássica de 65 anos, recolheu a 9 de fevereiro Zinna, pastor alemão que também foi encontrado morto, após um tratamento veterinário. Dois dias depois, enviou um e-mail ao seu massagista pouco antes do meio-dia locais e foi vista às 16h15 na câmara de vigilância de uma farmácia, quando se deslocava a uma loja de alimentação de animais.

Não houve mais sinais e as autoridades acreditam que terá morrido nesse dia. Foi encontrada numa casa de banho, com comprimidos espalhados ao lado para a tiroide conforme uma receita médica e um aquecedor portátil perto da cabeça que poderia estar a transportar antes de cair abruptamente no chão.

Segundo a médico legista Heather Jarrell, a morte terá sido de causa "natural" provocada por uma infeção por hantavírus, uma doença rara que pode ser transmitida aos humanos pela urina, saliva e fezes de roedores infetados.

As principais formas de transmissão são a inalação de partículas do vírus suspensas no ar, mordidas de roedores e consumo de água e alimentos contaminados. A médica veterinária Erin Phipps revelou que houve 136 casos confirmados no Novo México nos últimos 50 anos, dos quais 42% foram fatais. Acrescentou que havia um baixo risco de exposição ao hantavírus na casa do casal, mas a investigação descobriu que havia sinais de entrada de roedores.

Não se sabe quando Betsy Arakawa terá ficado doente. Segundo a médica legista, uma pessoa infetada começa a sentir sintomas entre três a seis dias, que incluem falta de ar, dor de cabeça, febre, dores musculares e tosse. Na última fase, começam a sentir líquido nos pulmões e depois disso, a pessoa infetada geralmente sucumbe "muito rapidamente".

Gene Hackman, com 95 anos feitos a 30 de janeiro, foi encontrado noutra divisão da casa, perto da cozinha, completamente vestido, com óculos escuros e uma bengala próximos do corpo, indicando uma queda repentina.

Embora não exista um "método fiável para determinar com precisão a altura exata da morte", a médica disse que é "razoável concluir" que terá sido a 18 de fevereiro, quando o seu pacemaker parou de registar atividade cardíaca.

A doutora Heather Jarrell disse que é difícil dizer se morreu de ataque cardíaco, mas não terá resistido a uma doença cardíaca hipertensiva e aterosclerótica com a contribuição de doença de Alzheimer.

A autópsia não encontrou trauma internos ou externos, mas a doença cardíaca grave e múltiplos ataques cardíacos. Foi um TAC ao cérebro que encontrou a doença de Alzheimer em fase avançada e hipertensão arterial crónica.

Assim, o ator terá estado sozinho em casa durante vários dias, eventualmente uma semana inteira, após a morte da sua esposa.

Segundo a médica legista, não está claro como conseguiu sobreviver pois não tem informações sobre as suas capacidades de funcionamento diário.

Tinha uma "doença cardíaca significativa, e, no fim das contas, foi isso que resultou na sua morte", disse.

Gene Hackman não tinha comido nada recentemente, mas não existiam sinais desidratação, acrescentou.

"É bem possível que não se tenha apercebido que ela estava morta.", notou.

O xerife revelou que não existiam câmaras no exterior ou interior da propriedade do casal que permitiriam saber mais sobre o que aconteceu ou os movimentos de Gene Hackman, que se sabia que saía pouco no último ano de vida.

Um fuga de gás "minúscula e insignificante" do fogão da cozinha também foi descoberta.

As autoridades ainda aguardam os resultados da autópsia ao cão do casal que também foi encontrado a pouca distância do corpo da pianista.

Outros dois cães foram encontrados vivos. Segundo Adan Mendoza, a investigação permanecerá aberta até que todas as dúvidas sejam esclarecidas, incluindo o que aconteceu ao animal de estimação, que a veterinária sugeriu poder ter morrido de fome.