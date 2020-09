A Câmara de Oleiros realiza o II Festival de Música do Pinhal, do dia 13 ao dia 27, uma iniciativa que conta com a colaboração da Associação Cultural da Beira Interior (ACBI), anunciou hoje (4) aquele município.

"A iniciativa decorre ao longo de três fins de semana (dias 13, 19, 20, 25, 26 e 27), de forma descentralizada, contemplando seis concertos e um ‘workshop' de percussão", explica, em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco.

Adianta ainda que, devido à atual situação de pandemia da covid-19, de forma a garantir a segurança de todos, as ações seguem as recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS).

Este é o segundo ano consecutivo que o município de Oleiros realiza, em colaboração com a Associação Cultural da Beira Interior (ACBI), dirigida pelo maestro Luís Cipriano, o Festival de Música do Pinhal.

"A agenda musical, transversal a várias classes e géneros musicais, pretende reforçar a aposta do município numa programação cultural diferenciadora, valorizando e promovendo a cultura e a própria música, numa altura em que este setor enfrenta dificuldades acrescidas", lê-se na nota.

O evento está inserido no Festival das Artes da Beira Baixa e decorre no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIMBB) e municípios integrantes.