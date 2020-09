“É uma história romântica. Tem um lado muito bonito de um ato de amor, mas, ao mesmo tempo, é muito triste e dramática, que contém um lado muito cruel. Mistura as duas coisas. Por isso é muito mais interessante que uma história boa ou má, está numa zona cinzenta que nos coloca muitas questões, problemas éticos, e nos faz refletir”, destacou.

“Não é um romance no sentido tradicional, mas também não é autoficção, nem uma biografia, ou literatura de viagens. Será um híbrido entre uma série de géneros”, explicou à Lusa.

O autor de "Paz Traz Paz", "A Boneca de Kokoschka" e "Jesus Cristo Bebia Cerveja" sucede aos escritores Patrícia Portela, Rui Cardoso Martins, Isabela Figueiredo e Miguel Cardoso que, desde 2016, beneficiaram desta Residência Literária.

Afonso Cruz é escritor, ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb. Nasceu em 1971, na Figueira da Foz, e estudou na Escola António Arroio, em Lisboa, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, e no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.

Desde 2008, publicou cerca de trinta livros, entre romances, peças de teatro, livros de não-ficção, livros infantojuvenis e uma enciclopédia ficcional, "Enciclopédia da Estória Universal".

Apesar de estar traduzido em mais de 20 línguas, “ainda falta o alemão”, contou à Lusa.

“A Alemanha seria um país no qual eu gostaria muito de ver os meus livros publicados e traduzidos e, curiosamente, isso ainda não aconteceu”, destacou o escritor que já por diversas vezes visitou o país, marcando presença na Feira do Livro de Leipzig e em várias universidades.

Durante a residência literária em Berlim, Afonso Cruz vai aproveitar para recolher testemunhos e fotografar, “uma ótima maneira de terminar o ano”, depois de vários meses em confinamento, confessou.

“Foi um ano em que tive quase todas as iniciativas canceladas, o que é normal. Permitiu-me ter um ano mais tranquilo. Desde que começou o confinamento saí apenas duas vezes para ir a Lisboa”, admitiu à Lusa.

Iniciada em 2016, a Bolsa de Residência Literária em Berlim, com a duração habitual de um mês, enquadra-se no programa de divulgação internacional estruturado pela Embaixada de Portugal e do Camões - Centro Cultural Português em Berlim, na área do livro, no âmbito do Plano Anual de Ação Cultural Externa, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e o Ministério da Cultura.

É uma das iniciativas criadas no âmbito do projeto "Portugal País convidado da Feira do Livro de Leipzig 2021".