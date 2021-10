Depois da colaboração com Blacci em "Vou Te Amar", Murta inicia uma nova fase do seu percurso musical com o single "Palavra".

Murta está de regresso com um novo single, "mais pessoal e mais intenso". O tema "Palavra" foi escrito pelo artista, composto e produzido por FRANKIEONTHEGUITAR e D'ay e "representa o início de uma nova fase do artista, com uma sonoridade mais R&B mas mantendo-se fiel às suas referência pop, hip hop e soul". O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. "O meu novo single fala sobre alguém que teve um amor, muito forte, daquele amor que deixa marca, mas que na altura não era propriamente oportuno. E não sendo oportuno, a decisão foi seguir caminhos separados, mas desde que essa decisão foi tomada, até ao dia de hoje, nunca foi bem ultrapassada. Como era um amor tão intenso, houve sempre algo que ficou, mesmo com a separação", explica Murta em comunicado. "Agora, essa pessoa tem algo para dizer. Quer falar, quer explicar, tem coisas para dizer e já não esconde a cara ao medo. Mas sabe que não fez a escolha errada, está mais madura. Durante o som, vou caracterizando várias componentes do 'amor' - 'O toque dói, mas dói mais não poder tocar'. É o valorizar do que nós queremos e o que nós gostamos. A relação não era perfeita mas havia beleza nisso", acrescenta o músico. O single conta com um vídeo realizado por Victor Hugøoli (Bispo, Ivandro) - veja aqui.