O Museu Nacional do Teatro e da Dança anunciou hoje a criação do Prémio Estudar a Dança, com o valor pecuniário de 3.000 euros, cuja primeira edição acontece este ano.

O prémio propõe-se distinguir, anualmente, “as melhores teses académicas sobre a história e/ou a estética da dança teatral em Portugal”.

Nesta primeira edição, “poderão ser apenas concorrentes teses de mestrado, prevendo-se que, na segunda edição, o prémio incidirá sobre teses de doutoramento”, segundo os serviços do museu.

O prémio, com o patrocínio do banco Millenium BCP, tem por objetivo “estimular e evidenciar a importância dos estudos da dança” em Portugal.