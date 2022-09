No concerto vão tocar dois especialistas no género desta música: Sudeshna Bhattacharya, no sarode, e Tarun Chattopadhyay, na tabla.

“Hora do Sereno: Ragas do Norte da Índia” é o título do espetáculo que nasceu da vontade de aproximação entre as culturas indiana e portuguesa, segundo a organização.

Tradicional do norte da Índia, a música de ragas dá um papel central à improvisação, com ou sem palavras, com ou sem ritmo.

Luso Sangeet - “sangeet” significa em várias línguas indianas “música fina” - é um agrupamento de músicos portugueses, residentes em Portugal ou que viajam frequentemente para o país: Stephen Bull (violino e composição), Riky Choudhuri (flauta indiana), Elsa Braga (voz), Miguel Lourenço (tabla), e Tarun Chattopadhyay (tabla).