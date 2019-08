O Évora Urban Village – Festival de Música, Dança e Artes Urbanas é promovido pela câmara municipal, com produção artística da AMG Music, e pretende “fazer a cidade dançar”, assumiu hoje a organização.

Numa cidade cujo centro histórico é Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), desde 1986, e que já assumiu que é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027, este novo certame é “virado para os jovens”, com “um foco especial na música e nas danças urbanas”.

Concertos, espetáculos de dança de diversos géneros urbanos com “alguns dos mais importantes talentos nacionais e internacionais, com enérgicas apresentações pensadas especialmente para este contexto”, debates, ‘workshops’, arte urbana ao vivo, exposições, projeções multimédia ou ‘masterclasses’ são propostas do programa, ao longo dos quatro dias.

As iniciativas ocupam vários espaços da cidade, como a Praça do Giraldo, a Galeria W52, a Fundação Inatel e, sobretudo, a Mata do Jardim Público, acrescentou a organização.