Cinco anos depois do desaparecimento de Prince, a exploração do seu espólio continua e está programada, para 30 de julho, a saída de um álbum inédito. A faixa-título do disco ("Welcome 2 America") foi revelada esta semana e abre a edição número 62 da rubrica Música Nova Às Sextas, do SAPO Mag.

"Welcome 2 America" começou a ser difundida nas plataformas digitais esta quinta-feira, dia 8 de abril. Nela se pode ouvir Prince declamar, de forma falada e cantada, que a América é “uma terra de liberdade, (mas também) casa de escravo”. O álbum, que data de 2010, foi retirado de “The Vault” (“O Cofre”), a famosa caixa-forte do “Kid de Minneapolis” (“O Rapaz de Minneapolis”), que está no que era o seu local privilegiado de criação, o estúdio de Paisley Park.

A playlist semanal do SAPO Mag segue com "Canção Ao Coração", de Gisela João. A artista editou esta sexta-feira, dia 9 de abril, "Aurora", álbum onde de estreia como autora. As canções foram gravadas entre Lisboa e Barcelona, e o disco esteve para sair no ano passado, tendo sido adiado devido à pandemia.

De Portugal saltamos para o Reino Unido e ao som de "Starstruck", o primeiro single da nova fase dos Years & Years, banda que se tornou no projeto a solo de Olly Alexander.

"Kiss Me More", que junta Doja Cat e SZA, a nova versão do álbum "Fearless", de Taylor Swift, e o single Otra Noche Sin Ti, de J Balvin, também estão em destaque esta semana.

Em Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir as novas canções de Miguel, Demi Lovato, London Grammar, St. Vincent, Róisín Murphy e companhia.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #62:

Prince - Welcome 2 America

Gisela João - Canção Ao Coração

Years & Years - Starstruck

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

J Balvin - Otra Noche Sin Ti

Taylor Swift - Mr. Perfectly Fine (Taylor’s Version) (From The Vault)

Twenty One Pilots - Shy Away

BROCKHAMPTON - BANKROLL (feat. A$AP Rocky & A$AP Ferg)

Justin Bieber - Freedom (with BEAM)

Demi Lovato - Sunset

Rag'n'Bone Man - Anywhere Away From Here (Rag’n’Bone Man & P!nk)

Miguel - So I Lie

THE BLOSSOM - BLACK EYE

AJ Mitchell - STOP

Japanese Breakfast - Posing In Bondage

London Grammar - America

Of Monsters and Men - Destroyer

Lhast - Bossy

C4 Pedro - Right Right Right

Irina Barros - Desculpa

Nininho - Pégate a Mi

Xinobi - Boats

Soraia Tavares - A Beleza Vai Mudar O Mundo

Jorge Benvinda - Namorados

Nathan Dawe - Way Too Long

Holly Humberstone - Haunted House

JAY1 - Gully

Imanbek - Dancing On Dangerous

Surfaces - Wave of You

Flyte - Everyone's A Winner

Joana Amendoeira - Entre o Calor e o Frio

Benjamin Francis Leftwich - Cherry In Tacoma

Samuel Martins Coelho - Cura

Major Lazer - Titans com Sia e Labrinth

Dinosaur Jr. - Garden

Nuno Alves - Pausa

Son Lux - Vacancy

GOHU - Nesga de Sol (Feat Tainá)

CHAI - Nobody Knows We Are Fun

Mdou Moctar - Afrique Victime - Edit

James dos Reis - Pila Badju

Projecto 20|20 - Playback

St. Vincent - The Melting Of The Sun

Sufjan Stevens - Meditation II

Iron & Wine - Calm on the Valley

LSDXOXO - Sick Bitch - Edit

DARKSIDE - The Emotion

Basside - FUCK IT UP

Hildegard - Jour 1

Tkay Maidza - Syrup

Bárbara Tinoco - Cidade

Olivia Rodrigo - deja vu

Yelle - Noir - Radio Edit

Gabriel Garzón-Montano - Agüita (Remix) feat. Sampa The Great & Amber Mark

Róisín Murphy - Assimilation

Rostam - Changephobia

Aidan Noell - Selective Service

Jónatas Pires - Terra Prometida

Helena Oliveira - Baía do Silêncio

Império Pacífico - Singapura

Molly Sandén - Nån annan nu

Mafia73 - Nuvem

Juanes - El Amor Después Del Amor

Gwen Stefani - Slow Clap (with Saweetie)

Olivia O'Brien - Sociopath

Vlad - GOD

Johnny Orlando - I Don’t (with DVBBS)

Rui Massena - CIVILIZATION

BTS - Film out

Norah Jones - Don't Know Why - Live

Rão Kyao - Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

SAL - Passo Forte

Tyaro - Louca Pra Beijar Feat. Agytoê, Hiran & T.A.Z

Alan Vega - Filthy

Cold Cave - Night Light

POND - Pink Lunettes

Kælan Mikla - Sólstöður

Carla - Desire