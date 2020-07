Taylor Swift decidiu surpreender os fãs esta semana e lançou um novo álbum: "Surpresa. Hoje à meia-noite vou lançar o meu oitavo álbum de estúdio, 'Folklore'", revelou a cantora, sem aviso prévio, nas suas redes sociais esta quinta-feira. O disco, que sucede a "Lover", editado em 2019, chegou à hora marcada e já se encontra disponível nos serviços de streaming.

Um dos destaques do álbum é o dueto com Justin Vernon, dos Bon Iver - "exile" abre a playlist semanal do SAPO Mag no Spotify.

"Un día (One Day)", de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy, também é um dos destaques da semana. O videoclipe do tema é protagonizado por Úrsula Corberó, atriz que veste a pele de Tóquio em "La Casa de Papel".

NEEV, Blaya & Carlão, Djodje, Júlio Resende e Selma Uamusse também estão em destaque na playlist semana de novas canções. Em Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir o novo single da brasileira Marília Mendonça, considerada a 'rainha do sofrimento', em colaboração com Maiara & Maraisa. Do Brasil, chega também o novo tema da Banda Eva.

Esta semana, os Maroon 5 também revelaram um novo tema - "Nobody’s Love" vai contar com videoclipe realizado por David Dobkin, que filmado recentemente em Los Angeles com um iPhone, apenas com a presença de Adam Levine e do realizador.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.