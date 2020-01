Segunda sexta-feira do ano e muitas novidades para juntar à sua playlist. Esta semana, um dos destaques é o regresso de Selena Gomez - cinco anos depois do seu último disco ("Revival”, de 2015) , a cantora editou "Rare" esta sexta-feira, dia 10 de janeiro.

Nas redes sociais, a jovem artista explicou que considera "Rare" o seu segundo disco, apesar de já ter editado seis álbuns, devido à liberdade criativa que só conquistou quando deixou a editora Hollywood Records e assinou com a Interscope.

Esta sexta-feira, foi ainda revelado o primeiro single do álbum póstumo de Mac Miller. Drake, Celeste (vencedora do BBC Sound 2020), Conan Gray, Sia, Alicia Keys, Kodaline, J Balvin, John Legend, Tame Impala e Halsey também revelaram novos temas esta semana.

Por Portugal, os D.A.M.A editaram esta sexta-feira um novo single, "Tento", que assinala o regresso do grupo às edições discográficas, depois de mais de um ano sem lançar músicas novas. O tema será incluído no novo álbum a lançar ainda este ano.

Bispo, Capicua com Camané e Marta Carvalho também editaram novos singles esta sexta-feira. Já do outro lado do Atlântico, no Brasil, o destaque da semana vai para Silva e Ivete Sangalo.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe as novidades musicais da semana. Uma playlist para ouvir, guardar e partilhar com os amigos.