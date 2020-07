Fernando Daniel abre a playlist semanal do SAPO Mag. O cantor editou esta sexta-feira o seu novo álbum, "Presente", apresentando um novo single, "Nada a Perder" - o mais recente disco do artista terá um concerto de apresentação ao vivo, no dia 6 de agosto, no Hard Club (Porto) e será transmitido em directo na plataforma CliveOn.

Um dos destaques da semana é também Katy Perry. A cantora partilhou o novo single, "Smile", tema que irá dar nome ao seu quinto álbum de estúdio.

Para refrescar os dias de calor, David Carreira desafiou o brasileiro Kevinho para uma "Festa". Anitta, Arcangel e De La Ghetto também promete ajudar a animar com o single "Tócame".

James Bay, H.E.R, James Blake, Bazzi, Russ, Travis, Bárbara Tinoco, Rogg e Zeca Baleiro também fazem parte da playlist Música Nova às Sextas.

