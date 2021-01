Ano novo, músicas novas: em 2021, o SAPO Mag vai continuar a reunir todas as sextas-feiras os lançamentos da semana. Mas há uma novidade: para fechar cada mês, iremos também escolher 10 das melhores canções lançadas. Já sabe, para acompanhar tudo só tem de estar atento ao SAPO Mag e seguir a conta no Spotify - ver aqui.

E são os Kings of Leon que abrem a primeira Música Nova Às Sextas de 2021. A banda revelou esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, o tema "The Bandit". O single fará parte do oitavo álbum de originais dos norte-americanos - o disco chama-se "When You See Yourself" e tem lançamento marcado para o dia 5 de março.

Quem também quis começar o ano a surpreender os fãs foi Taylor Swift. Esta semana, a artista editou uma versão especial do álbum "Evermore" e revelou uma canção extra, " it’s time to go".

A playlist semanal do SAPO Mag segue com Zara Larsson e Young Thug, que editaram esta sexta-feira "Talk About Love". A cantora sueca continua a conquistar fãs por todo o mundo e já conta com uma base forte de seguidores em Portugal - em 2019, a artista atuou na primeira parte do concerto de Ed Sheeran no Estádio da Luz, em Lisboa, e foi recebida em euforia.

Por Portugal, Rita Sanches - que venceu a edição de 2019/2020 do "The Voice Portugal" - e Matias Damásio são dois dos destaques da semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #51

Kings of Leon - The Bandit

Taylor Swift - it’s time to go - bonus track

Zara Larsson - Talk About Love (feat. Young Thug)

Russ - UGLY (feat. Lil Baby)

ZAYN - Vibez

Rhye - Come In Closer

Florida Georgia Line - New Truck

Charlotte Lawrence - Talk You Down

Galantis - Dandelion

London Grammar - Lose Your Head

Passenger - Sword from the Stone

ROMES - Drinking on My Own

Nao - Antidote (feat. Adekunle Gold)

Viagra Boys - Girls & Boys

Alice Glass - SUFFER AND SWALLOW

Drove - Places

Ryan Woods - how i'm feeling

Leo Santana - SAMU

Matias Damásio - O Nosso Beijo

Mirai - Froid

Toy - Do Lado do Amor (Isto É Paixão)

Rita Sanches - Fala-me De Ti

Criolo - Fellini

Sebastián Cortés - Solo Me Quieres Cuando Estás Triste

Takagi & Ketra - Venere e Marte (feat. Marco Mengoni, Frah Quintale)

Eddy de Pretto - Bateaux-Mouches

Jireel - Mexico

Christopher - Good To Goodbye (feat. Clara Mae)

The Twist Connection - Young Kid

Vagabon - Reason to Believe (feat. Courtney Barnett)

Celeste - Love Is Back

shame - Nigel Hitter

Jazmine Sullivan - Pricetags (feat. Anderson .Paak)

Harry Styles - Treat People With Kindness

Linn da Quebrada - quem soul eu