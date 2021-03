Lil Nas X abre esta sexta-feira, dia 26 de março, a playlist semanal do SAPO Mag. Depois de vários meses de promoção, o músico revelou o seu novo single, "Montero (Call Me By Your Name)". A nova canção do artista norte-americano é uma homenagem a "Chama-me Pelo Teu Nome", filme de Luca Guadagnino com Timothée Chamalet e Armie Hammer. Já Montero é o nome de baptismo de Lil Nas X.

A música segue com "Lifetime", de Justin Bieber, que regressou aos discos na semana passada, com "Justice". Elogiado pela crítica, o álbum conquistou os 10 primeiros lugares do ranking do Spotify.

Continuando no mundo da música pop, Demi Lovato também revelou esta sexta-feira, dia 26, o single "Dancing With The Devil" - o tema fará parte do novo novo álbum da cantora norte-americana, “Dancing with the Devil… The Art of Starting Over”. "Este álbum muito aguardado servirá como acompanhamento da série documental 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', que vai estreou no YouTube na terça-feira, dia 23 de março, e termina no dia 6 de abril. No documentário e no álbum, Demi partilha pela primeira vez a história da sua overdose quase fatal em 2018. A cantora mostrar-nos como é a sua vida hoje em dia e o caminho que atravessou para a cura", resume a Universal Music em comunicado.

Um dos destaques da semana é também a nova versão de "Vinte Vinte (Pranto)", tema que junta Ana Moura, Branko e Conan Osíris. O videoclip da canção foi revelado esta sexta-feira e conta com várias participações especiais - veja aqui.

Salvador Sobral, Rui Massena, Diogo Piçarra & Infante, Afonso Pais & Capicua e Gisela João também têm novos singles. Em Música Nova Às Sextas pode ainda ouvir as novidades de Taylor Swift, Ali Gatie, benny blanco, beabadoobee, Rag'n'Bone Man, Russ, Metronomy ou Princess Nokia.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #61:

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Justin Bieber - Lifetime

Demi Lovato - Dancing With The Devil

Ana Moura, Branko & Conan Osíris - Vinte Vinte (Pranto)

Salvador Sobral - sangue do meu sangue

Taylor Swift - You All Over Me (feat. Maren Morris) (Taylor’s Version) (From The Vault)

KAROL G - EL MAKINON

Ali Gatie - Do You Believe

Tate McRae - bad ones

benny blanco - Unlearn (with Gracie Abrams)

Julia Michaels - All Your Exes

beabadoobee - Last Day On Earth

Major Lazer - Titans (feat. Sia & Labrinth)

Princess Nokia - It's Not My Fault

Alaina Castillo - indica

Rag'n'Bone Man - Fall in Love Again

All Time Low - Once In A Lifetime

Russ - BANKRUPT

Savannah Sgro - Until We Drink

JVKE - Home

Jax - 90s Kids

Nelson Freitas - Chocolate

Diogo Piçarra - Promessas (com Infante)

Rui Massena - MOVING

Mastiksoul - Pancada

Rita Guerra - Liberdade

RUSSA - Ex Calibur

Duarte - Mais do Mesmo

Perpétua - Perdi a Cor

Ricardo Azevedo - É Paixão

Selda - Faz-me Sonhar

David Bruno - Inatel

Gonçalo Gomes - For You

Becky Hill - Last Time

Jungle - Keep Moving

For Those I Love - You Stayed / To Live

Internet Money - JETSKI (feat. Lil Mosey & Lil Tecca)

easy life - a message to myself

Connie Constance - Electric Girl

joey maxwell - too much

Paul McCartney - Find My Way (feat. Beck)

Sam Wills - Curious

Fionn Regan - The Scene Is Dead

Josef Salvat - Carry On

Dree Low - Mimosa

Paranoid 1966 - Tic Tac

Laura Durand - Todo Es Agua

Paloma Mami - For Ya

Lukie - Te Amo

Captain Boy - Corpo de Atleta

Jazzy Moon - Bulletproof

Fado Lelé - Cantarei

Chantal Acda - Saturday Moon

Josslyn - Já Deu

Peach Tree Rascals - Change My Mind

Sorry - Cigarette Packet

Julia Stone - Fire In Me

Fil - Estou a Mais

Sofia Hoffmann - Esperarei

Gisela João - Já Não Choro Por Ti

Chad VanGaalen - Starlight

Afonso Pais - Conforto

Van Morrison - Latest Record Project

Matt Sweeney - My Blue Suit

black midi - Despair

Tune-Yards - hypnotized

Nico Paulo - Warrior

Sons of Raphael - Revolution

Half Moon Run - How Come My Body

Hause Plants - Summer Salt

MDO (Menino de Ouro) - Eu E Tu

Nameless - Houdini

Portugal. The Man - The Devil - Live

Sharon Van Etten - DsharpG (By Shamir)

Chiiild - Sleepwalking

BROCKHAMPTON - BUZZCUT (feat. Danny Brown)

COBRAH - GOOD PUSS

Myyora - Run

John Grant - Boy from Michigan - Edit

Metronomy - The Look - MGMT Remix

Urias - Foi Mal

Nasty Cherry - Her Body

serpentwithfeet - Same Size Shoe

BABii - BRUiiSE

Pickle Darling - Blushing

Stone Temple Pilots - Big Bang Baby (Alternate Version) - 2021 Remaster

Bruce Lee Band - Division in the Heartland

Ric Wilson - Woo Woo Woo

Azure Ray - Remedy

Georgia Anne Muldrow - Mufaro’s Garden

Dubdogz - 100 Degrees

Gabi Martins - Cancela

João Mar - Uma Cabana

Ananda - Quero Agora

Evanescence - Broken Pieces Shine

Nelson Freitas - Big On You

Lost Girls - Losing Something

Clark - More Islands

Moby - Porcelain (Reprise Version ) [feat. Jim James]

PZ - Em Paz Na Minha Guerra

MAN ON MAN - Stohner

Julia-Sophie - and you know it

Bachelor - Stay in the Car

PEACHES - Pussy Mask

The Go! Team - World Remember Me Now

Alan Vega - Fist

Iceage - Shelter Song

Samuel Úria - O Muro

Moullinex - Ngoma Nwana