Apesar de ter adiado o lançamento do novo álbum devido à pandemia da COVID-19, Sam Smith continua a partilhar com os fãs singles que farão parte do seu novo trabalho. Esta sexta-feira, dia 18 de setembro, o britânico revelou o tema "Diamonds".

A nova canção de Sam Smith abre a edição número 40 da rubrica "Música Nova Às Sextas", do SAPO Mag. A playlist segue com outro dos grandes destaques da semana, a parceira de Anitta com Cardi B e Mike Towers - o tema "Me Gusta" chegou esta sexta-feira e promete fazer dançar os fãs, numa partilha multicultural.

Justin Bieber e Chance the Rapper também revelaram esta semana uma nova canção. "Holy" promete ser o pontapé de saída para (mais) uma era do jovem cantor, que ficou mundialmente conhecido com "Baby" - e já foi há 12 anos que o canadiano se tornou um fenómeno global nascido no Youtube.

Por Portugal, Elisa, Murta, Cristina Branco, o projeto 08/80, Luísa Sobral, Samuel Úria e Zé Manel são alguns dos artistas com novos temas.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.