Pode ainda não conhecer bem Lauv & Conan Gray, Isak Danielson, beabadoobee ou Cavetown, artistas que estão no início das suas carreiras mas que já dão que falar. Esta semana, a playlist semanal do SAPO Mag abre com os novos singles dos jovens músicos.

Além dos novos artistas, há canções de músicos que já fazem parte das nossas bandas sonoras. Esta semana, Stevie Wonder editou o tema "Can't Put It In The Hands Of Fate" - o artista não lançava novas canções de 2019. Já os Pearl Jam revelaram "Get It Back".

Em Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir os novos singles de Lana Del Rey, Justin Bieber, James Blake, The Weeknd, Demi Lovato, Tiago Bettencourt, Paulo Gonzo, Portugal. The Man, Clap Your Hands Say Yeah ou King Princess, entre muitos outros.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVAS ÀS SEXTAS #43:

Novos singles lançados na semana de 12 a 16 de outubro de 2020.

Lauv & Conan Gray - Fake

Isak Danielson - Almost Heaven

beabadoobee - Together

Cavetown - Sharpener

Jacob Banks - Devil That I Know

Justin Bieber - Lonely (with benny blanco)

Ty Dolla $ign - By Yourself (feat. Jhené Aiko & Mustard)

James Blake - Before

Tate McRae - lie to me

Sada Baby - Whole Lotta Choppas (Remix) [feat. Nicki Minaj]

Lana Del Rey - Let Me Love You Like A Woman

G-Eazy - Hate The Way (feat. blackbear)

The Weeknd - In Your Eyes (feat. Kenny G) - Remix

Stevie Wonder - Can't Put It In The Hands Of Fate (feat. Rapsody, Cordae, Chika & Busta Rhymes)

Omar Apollo - Want U Around (feat. Ruel)

Demi Lovato - Commander In Chief

King Princess - Only Time Makes It Human

Major Lazer - QueLoQue (feat. Paloma Mami)

Pearl Jam - Get It Back

Little Mix - Happiness

Portugal. The Man - Who’s Gonna Stop Me (feat. "Weird Al" Yankovic)

Icona Pop - Spa

Jordan Davis - Lose You

The Vamps - Would You

Sofia Carson - Guess I'm a Liar

Inhaler - When It Breaks

Paris Hilton - I Blame You

Nelson Freitas - Plena

Ava Max - Christmas Without You

Tiago Bettencourt - Viagem

Paulo Gonzo - Quem Foi

Pedro Gonçalves - aleinad

Irma - Saudade

WiNDOH - Freaky

Mike El Nite - Calafrio (feat. Pedro Mafama & rkeat)

Sebastian Yatra - Chica Ideal

Pablo Alborán - Hablemos de amor

Pixies - Mambo Sun

Ólafur Arnalds - Loom (feat. Bonobo)

Peter Serado - Vou Ficar

Stefflon Don - Can't Let You Go

Josie Man - Grow

Mae Muller - HFBD

Abbie Ozard - true romance

A. G. Cook - Beautiful Superstar

Maximo Park - Baby, Sleep

Teresa - Consciência

Dorian Electra - F The World (feat. The Garden, Quay Dash and d0llywood1)

Clap Your Hands Say Yeah - Hesitating Nation

HAERTS - For the Sky

Rostam - Unfold You

Local Natives - Lemon [Feat. Sharon Van Etten]

Julia Holter - So Humble the Afternoon