A espera foi longa, mas o dia chegou e Lady Gaga é novamente o centro de todas as atenções: esta sexta-feira, dia 29 de maio, a artista lançou o seu sexto álbum de estúdio. "Chromatica" chegou à meia-noite em ponto aos serviços de streaming de música e tornou-se de imediato um dos temas mais comentados no Twitter em todo o mundo.

"Sour Candy", tema de Lady Gaga com a grupo k-pop BLACKPINK, abre a playlist semanal do SAPO Mag no Spotify. Além do tema com a banda, "Chromatica", que sucede a "Joanne" e à banda sonora de "Assim Nasce Uma Estrela", é liderado pelos singles "Stupid Love" e "Rain on Me", colaboração com Ariana Grande que, segundo a Universal Music, foi a a maior estreia do ano no Spotify.

Esta semana, Rosalía e Travis Scott também revelaram um novo single. Os dois artistas juntaram-se para "TKN" e leva os fãs numa viagem de Barcelona para Houston.

A artista britânica Celeste, uma das grandes promessas da pop, o jovem cantor e compositor Alec Benjamin, e o super grupo mundial New United também estão em destaque na playlist semanal do SAPO Mag, assim como Dolly Parton, que está de volta com o single "When Life is Good Again".

Ana Bacalhau, que vai ser a convidada na estreia da nova rubrica do SAPO Mag, Fernando Daniel, Adriana Calcanhotto, os Pop Dell'Arte e André Viamonte também têm singles novos.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.