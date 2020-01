Filipe Sambado cancelou o seu concerto no Hard Club, no Porto, marcado para o dia 14 de fevereiro. Em comunicado, a produtora e promotora Maternidade explicou que o cancelamento deve-se ao facto do espaço ter recebido um encontro do partido político Chega.

"Soube-se que no passado sábado dia 24 de Janeiro, ocorreu um encontro do partido Chega, no Mercado Ferreira Borges, na sala 1 do Hard Club. O Filipe, a sua banda e a Maternidade não se podem mostrar coniventes com um espaço que, se permite a compactuar com um encontro de ideologia de extrema direita, contando com membros que manifestam uma agenda e um programa racista, xenófobo, homofóbico, transfóbico, misógino e tantos outros adjetivos depreciativos de opressão e intolerância, contra os quais nos posicionamos, expressamos e lutamos", lê-se no comunicado.

O concerto vai realiza-se no mesmo dia, mas no Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural. "Agradecemos ao Maus Hábitos por uma vez mais nos acolherem, principalmente dada a proximidade da data, e um obrigado muito especial à Cosmic Burger pelo apoio, celeridade e profissionalismo com que trataram este assunto de forma a garantir a viabilidade deste concerto num novo espaço", acrescenta a promotora.

Quem já tinha bilhete para o concerto no Hard Club pode “pedir o reembolso do bilhete na bilheteira daquele espaço, até dia 14 de Fevereiro”.