Nas redes sociais, o cantor Lloyd Cole, voz de temas como "Perfect Skin", "Rattlesnakes" ou "Jennifer She Said", comentou o desempenho de Cristiano Ronaldo, partilhando uma análise que avança que o jogador português apenas apontou um golo em 51 livres diretos que marcou com a camisola da seleção portuguesa.

No comentário, o artista inglês acusou Fernando Santos de "cobardia". "A culpa não é inteiramente dele. Também é da cobardia do treinador. Maioritariamente, diria eu", escreveu.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, foi afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha.