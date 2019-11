Pete Doherty, vocalista dos Libertines, foi preso em Paris, pela segunda vez em apenas 48 horas. De acordo com o Daily Mail, o músico foi detido na passada sexta-feira depois de ter sido apanhado a comprar cocaína.

As autoridades libertaram o artista ainda durante o fim de semana. No domingo, dia 10 de novembro, Pete Doherty voltou a ser preso depois de se envolver numa discussão acalorada com um jovem de 19 anos, que acusou o cantor de agressão.

O advogado do músico, Arash Derambarsh, frisa que o seu cliente apenas saiu à rua para celebrar o facto de ter sido libertado.