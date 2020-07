"Como vocês sabem desde quarta-feira passada estamos a procurar por Naya Rivera, que estava desaparecida. Todos os dias, dezenas de pessoas, barcos e helicópteros conduziram uma metódica e detalha busca. Hoje, a nossa equipa encontrou um corpo no lago e baseado no local onde estava, características físicas do corpo, roupas do corpo e condição física do corpo e na ausência de qualquer outra pessoa desaparecida, estamos confiantes de que o corpo que encontramos é Naya Rivera", disse o xerife Bill Ayub aos jornalistas.

Em conferência de imprensa junto ao lago, o Xerife Bill Ayub sublinhou ainda que os indícios não apontam para suicídio. O responsável pelas buscas prestou as suas condolência à família, aos amigos e fãs de Naya Rivera e explicou que o corpo foi levado para autópsia.

Presume-se que Naya Rivera, de 33 anos, se tenha afogado acidentalmente no lago Piru, depois de alugar um barco na área de recreação acompanhada pelo seu filho de quatro anos.

A estrela da série "Glee" alugou um barco para passear com o filho no Lago Piru, na Califórnia. Três horas depois de ter alugado o barco, um velejador encontrou a criança de quatro anos sozinha na embarcação.

"Naya Rivera alugou um barco na tarde de quarta-feira para passear com o filho de quatro anos. O barco foi encontrado à deriva na parte norte do lago com a criança, sozinha, a dormir. O filho de Rivera disse aos investigadores que ele e a mãe estiveram a nadar no lago e que ele voltou para o barco, mas Rivera não", explicam as autoridades em comunicado.

Naya Rivera fez parte do elenco de "Glee" durante seis temporadas. Na série, a atriz vestiu a pele de Santana Lopez, que se tornou numa das personagens principais da história a partir da segunda temporada.