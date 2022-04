Quase 16 anos depois, "Say It Right", de Nelly Furtado, está de volta aos tops mundiais. Nas últimas semanas, a canção destacou-se nas redes sociais e tem sido usada em milhares de vídeos no TikTok e Instagram (Reels).

Já esta semana, o single do disco "Loose", de 2006, conquistou o quinto lugar do top Viral Hits do Spotify. O ranking do serviço de streaming é liderado por "Just A Cloud Away", de Pharrell Williams.

"As It Was", de Harry Styles, ocupa a segunda posição do top do Spotify, seguida por "First Class", de Jack Harlow, e de "Mount Everest", de Labrinth.