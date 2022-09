Depois de uma longa pausa, Nelly Furtado está a preparar o seu regresso aos palcos. A artista lusodescendente anunciou que vai atuar em dezembro no festival de Ano Novo Beyond The Valley, na Austrália.

O concerto no festival será o primeiro da cantora em cinco anos. A cantora já não atua na Austrália há 20 anos.

Segundo vários rumores, Nelly Furtado está a preparar o seu regresso à música, devendo lançar novas canções nos próximos meses.

O festival Beyond The Valley decorre entre 23 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023. Denzel Curry, Diplo, Dom Dolla, Honey Dijon, Kaytranada, Bicep, Aitch, Yeat, Flight Facilities, Lime Cordiale, Patrick Topping e Charlotte De Witte também vão atuar no evento.