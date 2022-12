Uma mulher autista e com paralisia cerebral leve abriu esta quinta-feira um processo judicial contra Nick Carter, acusando o membro dos Backstreet Boys de violá-la em 2001, quando ela tinha 17 anos.

Shannon Ruth, agora com 39 anos, veio à público numa conferência de imprensa na Califórnia, ao lado do seu advogado. A ação foi movida num tribunal do estado vizinho de Nevada, onde residem a alegada vítima e Carter.

Mark Boskovich, advogado da mulher, disse que Ruth conheceu Carter em fevereiro de 2001 após um espetáculo dos Backstreet Boys em Tacoma, Washington, quando se aproximou para pedir um autógrafo.

Carter teria convidado a jovem para acompanhá-los num autocarro da digressão, onde lhe teria dado para beber um líquido descrito como “suco VIP”.

“Após ela beber o suco, Carter levou-a à casa de banho do autocarro, mandou-a ajoelhar, baixou as suas calças, expôs os seus genitais e ordenou-lhe que realizasse atos sexuais”, relatou Boskovich.

“Ela era virgem [...] e chorou durante o calvário, mas isso não o deteve”, acrescentou o advogado. “Em seguida, Carter levou Shay para uma cama na parte de trás do autocarro, empurrou-a na cama e violou-a, apesar dos repetidos pedidos para que parasse”.

“Embora eu seja autista e viva com paralisia cerebral, creio que nada me tenha afetado mais na vida que o que Nick Carter fez e me disse”, afirmou Ruth, que chorava incontrolavelmente durante o encontro com a imprensa.

A mulher contou que, depois do ataque, o artista chamou-a de “cadela retardada”, além de deixar hematomas no seu braço e infetá-la com HPV.

O seu advogado acrescento que declarações de outras três mulheres, por enquanto anónimas e com casos similares, foram incluídas no processo civil que busca uma reparação económica.

Ruth explicou que não tinha denunciado Carter antes por medo de represálias: “Espero que vindo a público hoje, mais mulheres encontrem a coragem para também falar e responsabilizar Nick Carter”.

Esta não é a primeira vez que o músico é acusado de abuso sexual. Em 2017, Melissa Schuman, ex-membro do grupo pop Dream, disse que Carter a violou em 2002, quando ela tinha 18 anos, alegação negada por ele na época.

Os representantes de Carter, de 42 anos, não responderam por enquanto aos pedidos de comentário da France-Presse.

O mais jovem membro dos Backstreet Boys, “boy band” que causava furor nos anos 1990, também não se pronunciou nas suas redes sociais.