Às 21h00 em ponto, Nick Cave e os Bad Seeds subiram ao palco principal do MEO Kalorama. No Parque da Bela Vista, em Lisboa, o músico australiano foi recebido em euforia pela multidão.

Durante duas horas e 20 minutos, o artista passeou de forma intensa e dedicada pela sua carreira e o público respondeu à medida com ovações.

Na despedida, Nick Cave agradeceu a todos que marcaram presença no concerto. "Obrigado. Muito obrigado por nos virem ver. A sério. Não posso dizer-vos o quanto isso significa para nós", frisou o australiano. "Vocês são lindos", acrescentou, repetindo em português o agradecimento.

ALINHAMENTO:

Get Ready for Love

There She Goes, My Beautiful World

From Her to Eternity

O Children

Jubilee Street

Bright Horses

I Need You

Waiting for You

Tupelo

Red Right Hand

The Mercy Seat

The Ship Song

Higgs Boson Blues

City of Refuge

White Elephant (Nick Cave & Warren Ellis)

Encore:

Into My Arms

Vortex

Ghosteen Speaks

The Weeping Song