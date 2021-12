De acordo com a organização do festival, num comunicado divulgado na quinta-feira, além de Nina Kraviz, Honey Dijon, Shaka Lion e DJ Marfox, reforçam também o cartaz do Sónar Lisboa 2022, Chloé Robinson, India Jordan, Imogen, Roxymore e DJ Lycox.

A primeira edição em Lisboa do festival Sónar, que se realiza desde 1994 em Barcelona, está marcada para os dias 8, 9 e 10 de abril de 2022, em vários locais da cidade.

O festival, que terá uma programação diurna e outra noturna, irá dividir-se entre o Hub Criativo do Beato, o Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes, o Pavilhão do Rio do Centro do Congressos de Lisboa e a Sónar Village, a ser criada na zona do antigo terminal de Santos, junto ao rio Tejo.