A peça “Noite de Estreia”, uma adaptação do filme homónimo de John Cassavetes com encenação de Martim Pedroso, estará em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, entre 12 e 15 de janeiro.

"Noite de Estreia", que terá apresentações na Sala Principal TeCA sempre às 19h00, é uma reflexão sobre o teatro, sobre o trabalho do ator, sobre a queda, o desencanto e o medo de já não corresponder ao que a representação exige, e, ao mesmo tempo, sobre a mulher numa sociedade patriarcal, disse Martim Pedroso à agência Lusa, no ano passado aquando da estreia da peça em Lisboa. A obra conta a história da atriz Myrtle Gordon (interpretada por Dalila Carmo), em plena crise, situação agravada ao assistir ao atropelamento fatal de uma fã, após um espetáculo. Fragilizada na vida, Myrtle fragiliza-se também no trabalho. A crise existencial dá lugar à crise criativa, e esbatem-se as fronteiras entre a mulher que é atriz e a atriz que dá vida a Virgínia, a personagem representada por Myrtle. A peça conta também com Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Bakker, Marta Félix e Sabri Lucas, e com a participação especial, em vídeo, de Inês Santos Caramuchande, Isabél Zuaa, Madalena Brandão, Mauro Hermínio e Noah Santos Caramuchande. A cenografia é de Jean-Guy Lecat, os figurinos, de João Telmo, o design de luz, de José Álvaro Correia, a música original e a sonoplastia, de Carlos Morgado.