"Noite Inteira" é o novo single de David Carreira e irá fazer parte do álbum 'OYTO'. A canção sucede a "Vamos com Tudo" e foi lançada esta sexta-feira, dia 1 de abril, em todos os serviços de streaming de música.

O single conta com um videoclipe, que já pode ser visto no canal de Youtube de David Carreira - veja aqui. O vídeo, que conta com a participação de vários tiktokers, conquistou mais de um milhão de visualizações em menos de cinco dias.

"No meio da digressão, há muitos projetos. Acabámos de lançar a nova coleção da Ninety One, a minha marca, lançámos uma coleção de NFTs e estou a gravar a próxima novela da TVI, a 'Rua das Flores' - é uma comédia e estou a divertir-me imenso. E estive a gravar o videoclipe de 'Noite Inteira', que sai esta sexta-feira, dia 1 de abril, e não é mentira", conta o cantor ao SAPO Mag.

O novo single conta com desafios nas redes sociais. "O TikTok tem muita força e uma ligação à música. Já comecei a fazer desafios desde o single 'Festa', em 2020, e o TikTok não tem parado de crescer. Fizemos o challenge do 'Vamos com Tudo", ligada à canção do Euro2020, e temos o desafio de 'Noite Inteira'", explica.

"Divirto-me a fazer isto, consegues fazer muitas coisas com as redes sociais e manter a ligação com os fãs", sublinha.

"Também estou a fechar o álbum. O mais provável é chamar-se 'OYTO', é o que tenho dito. Lancei o '7', mas ainda falta fechar algumas coisas e posso vir a trocar o nome. Mas deve ser o 'OYTO' e está planeado para sair este ano. Tenho feito muito estúdio e quem me segue nas redes viu que eu estive muito em estúdio", conta David Carreira.

No ano em que celebra 10 anos de carreira, o artista encontra-se a realizar um série de concertos de comemoração desta primeira década dedicada à música. Depois de esgotar o Coliseu de Lisboa e o Pavilhão Multiusos, em Guimarães, David Carreira, prepara-se para atuar no Luxemburgo dia 29 de abril e em Paris dia 30 de abril, passando depois pela primeira vez pelo palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. Já dia 3 de novembro atua no Coliseu de Elvas e a 5 de dezembro sobe ao palco da Super Bock Arena, no Porto.

"Tecnicamente, os 10 anos de carreira aconteceram no ano passado, mas não era possível fazer os concertos. Então, decidi que a digressão acontecesse em 2022. Tem sido brutal, em Guimarães foi o quarto concerto da tour. Ainda vamos a Paris, Luxemburgo e a tantos sítios", relembra.

"É uma forma de matar saudades do público, é uma maneira de celebrar todos os momentos que aconteceram durante os 10 anos. Ao longo do concerto, recordo vários momentos e canto músicas que, às vezes, já não colocava no alinhamento", remata David Carreira.